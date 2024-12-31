Aselsan'dan SSB ile 105,5 milyon dolarlık sözleşme

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Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzaladığı yeni iş sözleşmesini duyurdu.

Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile petrol ve doğalgaz boru hatları güvenliğine yönelik toplam105 milyon 500 bin ABD Doları tutarında sözleşme imzalandığı ifade edildi.

TESLİMATLAR 2025-2028'DE

Aselsan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.