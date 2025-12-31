Köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı: Yeni tarifeler 1 Ocak 2026’da yürürlükte

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Belirlenen yeni tarifeye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak belirlendi. Aynı köprülerde motosiklet geçiş ücreti 25 TL olurken, araç sınıfına göre ücretler 75 TL ile 440 TL arasında değişiyor.

Açıklanan tarifelerde ücretlerin KDV dahil olduğu belirtildi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL GEÇİŞİ 995 LİRA

Osmangazi Köprüsü’nde 1. sınıf araçlar (otomobiller) için geçiş ücreti 995 TL olarak açıklandı.

Diğer araç sınıflarında ücretler 1.590 TL’den başlayarak 3.165 TL’ye kadar yükselirken, motosikletler için geçiş bedeli 695 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET UYGULAMASI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde otomobiller için geçiş ücreti 95 TL, motosikletler için ise 65 TL olarak belirlendi.

2. sınıf araçlar 125 TL, 3. sınıf araçlar 235 TL, 4. ve 5. sınıf araçlar ise sırasıyla 595 TL ve 740 TL ödeyecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 1 Ocak 2022’den bu yana iki yönlü ücret uygulaması devam ediyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE DE OTOMOBİL GEÇİŞLERİ 995 LİRA

1915 Çanakkale Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 995 TL olarak açıklandı.

Araç sınıfına göre geçiş ücretleri 1.245 TL ile 3.750 TL arasında değişirken, motosikletler için belirlenen ücret 250 TL oldu.

Köprü tarifesinde, giriş bilgisi bulunamaması ya da dönüş yapılması halinde en uzak mesafe ücretinin uygulanacağına dair notlar da yer aldı.

Açıklanan yeni köprü ve otoyol geçiş tarifeleri, 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm sürücüler için geçerli olacak.

ANKARA - NİĞDE OTOYOLU 740 LİRA OLDU

Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL,

Anadolu Otoyolu İstanbul - Ankara (Çamlıca–Akıncı) 337 TL,

İstanbul – İzmir Otoyolu 2.466 TL,

Aydın – Denizli Otoyolu 502 TL oldu.