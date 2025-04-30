ASELSAN'ın ilk çeyrek cirosu 22,8 milyar lira oldu

AA

ASELSAN, Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak öne çıkıyor.

Kurum, güçlü büyüme ivmesini bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü.

ASELSAN'ın ilk çeyrek cirosu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı duyuruda yayımlandı.

Kurumun cirosu yılın ilk çeyreğinde, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 22,8 milyar liraya yükseldi.

YENİ ALINAN İŞLER

Buna göre, yeni alınan işler, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 46 artışla 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, imzalanan ihracat sözleşmelerinin büyüklüğü yüzde 220 büyüyerek 372 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Operasyonel verimliliği faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN'ın bakiye siparişleri yüzde 35 artışla 15 milyar dolara yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 23 oldu.

FAVÖK'ünü yüzde 10 artırarak 5,1 milyar lira seviyesine taşıyan şirket, alınan iş/satışlar oranını 2 yıl üst üste 2 seviyesinin üzerinde tutmayı başardı ve bu alanda yakaladığı ivmeyi 2025'in ilk çeyreğine de taşıyarak sektör ortalaması üzerindeki seyrini korudu.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYOR

Oyun değiştirici teknolojiler geliştiren, ihracat odaklı büyüyen ve alanında en iyi ürünü üreten ASELSAN'ın bu dönemdeki cirosu ise yüzde 9 yükselerek 22,8 milyar liraya ulaştı.

İlk çeyrekte elde edilen hasılatta hava savunma sistemleri, silah sistemleri, radar, elektronik harp, elektro-optik, deniz sistemleri ve askeri haberleşme sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu.

AR-GE VE YATIRIM HARCAMALARI ARTTI

Yürüttüğü AR-GE proje sayısında Türkiye lideri olan ASELSAN'ın ilk çeyrekte AR-GE harcamaları yüzde 33 artarak 250 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, yatırım harcamaları yüzde 70 yükseldi.

AR-GE ve seri üretime yönelik yatırım harcamaları artarak devam eden ASELSAN'ın ilk çeyrekte finansal borçları yüzde 8, ticari borçları ise yüzde 37 azaldı.

Şirketin 2024 ilk çeyrek sonunda 1,07 olan net borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, halihazırda sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyon korunmuş oldu.

"ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİMİZLE İLGİLİ ÖNEMLİ BAŞARILAR YAKALADIK"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ilk çeyrekte ürün ve teknolojilerle ilgili önemli başarılar yakaladıklarını kaydederek, HİSAR O Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatını tamamladıklarını, PUHU 3-LT Elektronik Destek Sistemleri'ni ve modernize ettikleri ZMA'ları Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunduklarını anlattı.

GÖZDE GÜDÜM KİTİ

GÖZDE Güdüm Kiti'nin Bayraktar Akıncı'dan atışını başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Akyol, şu ifadeleri kullandı:

GÖZDE Güdüm Kiti yüksek hızlı hareketli hedefi vuran Türkiye'nin ilk güdüm kiti oldu. ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podumuzun, Bayraktar TB2 platformundaki ilk testlerini tamamladık. TOLUN mühimmatımıza karadan karaya vuruş yeteneği kazandıran GÖKTAN Projesi'nde atış testini başarıyla tamamladık. Nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR da su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi.

İLK ÇEYREKTE İMZALANAN SÖZLEŞMELER

ASELSAN'ın yılın ilk çeyreğinde imzaladığı yeni sözleşme tutarı yüzde 46 artışla 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte farklı uluslararası farklı müşteriler ile askeri haberleşme sistemlerinin ihracatı; deniz platformlarına yönelik radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin ihracatına ve Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin sözleşme imzalandı.

Uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik imzalanan elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşmeye imza atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile "yeni nesil radar sistemlerinin tedarikine" ve "Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine" yönelik sözleşme imzalanırken, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile Demiryolu Sinyalizasyon Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme yapıldı.

Yurt içindeki bir müşteri ile de kara araçları faydalı yüklerinin tedarikine yönelik sözleşmeye imza atıldı.