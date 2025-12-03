Asgari ücret için ilk toplantı 12 Aralık'ta olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika gelişmesi...

Çalışanların beklediği haber geldi.

İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 12 Aralık Cuma günü tarihinde, saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

BAKAN IŞIKHAN 'MASADA 3 KESİMİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ' DEMİŞTİ

Konuya ilişkin son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi.

Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI

Kasım ayının enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık maaş zam hesabı ortaya çıktı.

Asgari ücret için de yol gösterici olan enflasyon oranını kesinleşmesi için aralık ayının enflasyonunu netleşmesi bekleniyor.

28 BİN 972 LİRA 59 KURUŞ

Asgari ücret, 2025 yılı için bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak tespit edilmişti.

2026 için ise asgari ücretin şu ana kadar açıklanan yıllık enflasyon oranına göre yüzde 31,07 artarak 6 bin 867,95 TL artışla 28 bin 972 lira 59 kuruş olması beklentiler arasında.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrette senaryolar şu şekilde:

Yüzde 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.

Yüzde 23

Yüzde 23 zam senaryosunda, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye çıkacak.

Yüzde 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

Yüzde 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

Yüzde 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

Yüzde 35

Yüzde 35 artış durumunda, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Yüzde 40

Yüzde 40 zam halinde ise 2026 yılında net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine yükselmesi tahmin ediliyor.