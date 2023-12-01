Asgari ücret pazarlıkları başlıyor: DİSK kapıyı 30 bin TL'den açtı DİSK'ten yapılan açıklamada, asgari ücretin en düşük kamu işçisi ve en düşük memur maaşları dikkate alınarak belirlenmesi istenirken, bu hesaba göre toplu sözleşmeler kapsamında yıl başında yapılacak zamlarla birlikte bu maaşlar 30 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

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Yılın son ayına girildi... Bugün 1 Aralık...

Her yıl dolduğu gibi bu yıl da aralık ayı ile birlikte asgari ücret gündemi ilk sıraya yerleşti.

Bugün bakanlık, işçi ve işveren temsilcileri olmak üzere tüm kesimlerin bir araya geleceği ilk toplantı 11 Aralık'a ertelense de en geç ay sonunda, yeni yılda uygulanacak ücret belirlenmiş olacak.

İlk beklenti açıklaması DİSK'ten

Bu kapsamda ilk beklenti açıklayan işti tarafı oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) adına açıklama, Başkan Arzu Çerkezoğlu'ndan geldi.

Çerkezoğlu, asgari ücretin en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmasını istedi.

DİSK'in beklentisi 30 bin TL

2023’te en düşük kamu işçisi ücreti 24 bin 500, en düşük memur maaşın 22 bin liraya çıkartılmıştı.

Bu kapsamda yeni yılda toplu sözleşmeler kapsamında yapılacak zamlarla birlikte iki ücret de 30 bin TL'yi aşacak.

Bu düzlemde düşünüldüğünde DİSK'in işaret ettiği rakam 30 bin lira olarak ortaya çıkıyor.

"Prim desteği işçiye de verilsin"

Çerkezoğlu'nun açıklamasında, ayrıca asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oranın yüzde 10’a düşürülmesi, asgari ücret vergi istisnasının, vergiden değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanması istendi.

"Yılda 4 kez belirlensin"

Açıklamada ayrıca, asgari ücretin yılda 4 kez belirlenmesi talebinin yanında 2008 yılından beri işverenlere verilen 5 puanlık SGK prim desteğinin işçilere de verilmesi talep edildi.