Asgari ücret pazarlıkları başladı: İşte muhalefet partilerinin talepleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret için gözler komisyonda...

Bu kapsamda işçi ve işverenin ilk toplantı tarihi de belli oldu.

Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 12 Aralık Cuma günü tarihinde, saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

Milyonların takip ettiği süreç ilerlerken siyasette de asgari ücret tartışması var.

Muhalefet liderlerinin asgari ücret talepleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

FATİH ERBAKAN 45 BİN TL İSTEDİ

Buna göre konuyu değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aylar önce, "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ‘İyi söylüyorsun da biz ne yapacağız’ Burada ben yine devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum." sözleriyle beklentisini dile getirdi.

DEM PARTİ: EN AZ 46 BİN TL OLMALI

DEM Parti'nin asgari ücret beklentisi de kasım ayında netleşti.

Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Başlangıç ücreti olan asgari ücret, ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: 39 BİN TL'NİN ALTINDA YOKUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin dün İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde asgari ücret beklentisini açıkladı.

Özel, "Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter’de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz." dedi.

ALİ BABACAN'IN TEKLİFİ YÜZDE 50

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı TV programında partisinin asgari ücret teklifini duyurdu.

Babacan, "TÜİK enflasyonunu baz adlığınızda şu an yapılması gereken asgari ücret artış en az yüzde 50'dir. Ama TÜİK değil de hayatın gerçek enflasyonunu baz alalım dediğinizde bunun üzerine çıkabilir." dedi.

DAVUTOĞLU: BRÜT 40 BİN OLMALI

Partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konu hakkındaki değerlendirmelerinden sonra teklifini açıkladı.

Davutoğlu, "Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım" dedi.