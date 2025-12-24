Asgari ücrete yüzde 27 zamla birlikte değişecek ödemeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL oldu.

Asgari ücret 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı.

Asgari ücret yalnızca milyonlarca çalışanı değil, pek çok sosyal ve ekonomik ödemeyi doğrudan etkiliyor.

Buna göre, brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücretin, 28 bin 75 lira 50 kuruşunu net asgari ücret, 4 bin 624 lira 20 kuruşunu SGK primi ve 330 lira 30 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

YENİ RAKAMLAR

Net asgari ücret: 28 bin 75,50 TL

İşçi SGK primi: 4 bin 624,20 TL

İşsizlik sigortası primi 330,30 TL

Brüt asgari ücret: 33 bin 30 TL

SGK primi-işveren payı: 7 bin 184,30 TL

İşveren işsizlik sigortası primi: 660,60 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti: 40 bin 874,63 TL

İmalat sektörü: Yüzde 5’lik teşvik sonrası işverene maliyet 39 bin 223 TL

Hizmet sektörü: Yüzde 2’lik teşvik sonrası işverene maliyet 40 bin 214 TL

İşverene sağlanan destek: 1.270 TL

BİRÇOK ÖDEME YENİ YILDA DEĞİŞECEK

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2026 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

İşsizlik maaşı / En düşük:

İşsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 80'i tavan, yüzde 40'ı ise taban olarak hesaplanıyor.

Burada işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80’ini aşamaz, yüzde 40’ından da az olamaz

10 bin 332,43 TL'den 13 bin 122,19 TL'ye

İşsizlik maaşı / En yüksek:

İşçi ve işveren payları asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanıyor.

20 bin 644,86 TL'den 26 bin 218,97 TL'ye

Günlük GSS primi:

Geçici Sağlık Sigortası primi sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği prim olarak tanımlanıyor.

Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor.

Aylık 781,04 TL'den 991,92 TL'ye

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi:

Sigortalının beyan edeceği prime esas kazanca göre değişiyor. İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

8 bin 321,04 TL'den 10 bin 567,72 TL'ye

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi:

62 bin 407,87 TL'den 79 bin 257,99 TL'ye

Bağ-Kur primi / en düşük:

7 bin 735,98 TL'den 9 bin 824,69 TL'ye

BES kesintisi:

780,09 TL'den 2026 ücreti: 990,71 TL'ye

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi:

Ev işlerinde (temizlik, bakım vb.) çalışanlar için ödenen sigorta primleri asgari ücrete endeksli.

8 bin 451,05 TL'den 10 bin 732,83 TL'ye

Askerlik ve doğum borçlanması / En düşük:

Askerlik ve doğum borçlanması asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor.

277,20 TL'den 352,04 TL'ye

Askerlik ve doğum borçlanması / En yüksek:

2 bin 80 TL'den 2026 ücreti: 2 bin 642 TL'ye

Kıdem tazminatı tabanı:

Kıdem tazminatının taban tutarı, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor.

25 bin 808 TL'den 32 bin 776 TL'ye

İhbar Tazminatı:

Asgari ücretin brüt tutarına göre alt sınır yükseliyor

(6 aydan az kıdeme sahip olanlara verilen 2 haftalık ihbar ödemesi)

10 bin 223 TL'den 12 bin 983 TL'ye

(6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlara yapılan 4 haftalık ödeme)

20 bin 446 TL'den 25 bin 966 TL'ye

(1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 haftalık ödeme)

30 bin 670 TL'den 38 bin 951 lTL'ye

(3 yılı aşan çalışanlar için 8 haftalık ödeme)

40 bin 893 TL'den 51 bin 934 TL'ye

Staj ücreti:

Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücret olarak tanımlanıyor.

Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor.

6 bin 631 TL'den 8 bin 421 TL'ye

Doğum izni rapor ücreti:

(Annelere doğum izninde ödenen 112 günlük rapor parası)

En az 64 bin 724 TL'den 84 bin 788 TL'ye

Ayakta ve yatarak tedavide günlük rapor ücreti:

Sigortalı kişi yatarak tedavi edilecekse günlük kazandığı brüt ücretinin yarısı SGK tarafından ödeniyor. Ayakta tedavi durumunda bu ödenek günlük brüt ücretin 3'te 2'si kadar oluyor.

Asgari ücretle çalışan birinin iş göremezlik raporu için alacağı rapor parası, ayakta tedavide Günlük 577,88 TL'den

Yatarak tedavide 433,41 TL'den 550 TL'ye

Günlük rapor parası, ayakta tedavide 732 TL'ye yatarak tedavide ise 550 TL'ye yükselecek

65 yaş aylığı:

65 yaş aylığı, 65 yaşını geçmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yaşlılara ödeniyor.

4 bin 181,63 TL'den 5 bin 315 TL'ye

DOLAYLI ETKİLENEN ÖDEMELER

-Kira yardımı, yemek kartı, yol parası gibi sosyal yardımlar (bazı kurumlar asgari ücret oranına göre belirleniyor).

-Burslar ve öğrenci destekleri (vakıf veya belediye bursları genellikle asgari ücretin belli yüzdesine göre hesaplanıyor).

-Evde bakım maaşı (her ne kadar memur maaş katsayısına bağlı olsa da, çoğu zaman asgari ücret artışıyla paralel güncellenir).

-İdari para cezaları (bazıları asgari ücretin katı şeklinde belirlenir; örneğin iş kanununa aykırılık cezaları.)