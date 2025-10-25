Asgari ücretle birlikte 2026'da değişecek ödemeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ocak 2026'da asgari ücret zam oranına, toplanacak kurul karar verecek.

7,5 milyon işçiyi ve ailesini yakından ilgilendiren zam oranı, etki edeceği alanlar açısından tüm vatandaşlarca yakından takip ediliyor.

Peki, asgari ücret başka neleri etkileyecek?

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞECEKLER

-İşsizlik maaşı:

2025'te aylık net 10 bin 323,25 TL asgari düzeyde, maksimum yaklaşık 20 bin 646,49 TL.

-Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi:

2025'te 780,17 TL.

Bu tutar gelir testi sonucu sigortalının kendisi ödeyecek durumda ise geçerli.

-65 yaş aylığı:

2025'te 5 bin 315 TL.

-Stajyer maaşı:

2025'te 6 bin 631,40 TL.

-Askerlik ve doğum borçlanması:

Günlük en az tutar olarak 213,36 TL.

-Engelli aylığı:

2025'te yüzde 40-69 engelliler için 3 bin 723,27 TL, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 5 bin 584,91 TL.

-İsteğe bağlı sigorta:

Sigortalının beyan edeceği prime esas kazanca göre değişiyor (Yüzde 32 oranında hesaplanıyor.)

2025 için aylık en düşük tutar 8 bin 321,76 TL, aylık en yüksek tutar 62 bin 413,25 TL.

-Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı:

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın brüt maaşı esas alınır.

Ancak alt sınır, asgari ücretin brüt tutarına bağlıdır. Yani asgari ücret artarsa, kıdem tazminatı da artar.

01.07.2025–31.12.2025 için yıllık 53 919,68 TL.

-İhbar tazminatı:

Asgari ücretin brüt tutarına göre alt sınır yükselir.

-İşsizlik sigortası primi:

İşçi ve işveren payları asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanır.

-Rapor (geçici iş göremezlik) ödeneği:

SGK tarafından ödenen rapor parası, çalışanın brüt ücretine bağlı olduğu için asgari ücret artışıyla yükselir.

Ayakta tedavi için en az 577,90 TL

Yatarak tedavi için en az 433,42 TL

-Bağ-Kur (4B) primleri:

Bağ-Kur’lu esnaf ve serbest meslek sahiplerinin primleri de asgari ücretin brütüne göre belirlenir.

En düşük aylık prim tutarı ~ 7 735,98 TL

-Doğum ve süt parası:

Bu ödenekler doğrudan asgari ücretle orantılı şekilde hesaplanır.

-Kreş yardımı ve asgari geçim indirimi (AGİ’nin yerine geçen destekler):

2022’den sonra AGİ kaldırılmış olsa da, bazı özel sektör firmaları hâlâ asgari ücret üzerinden sosyal yardım hesaplaması yapıyor.

-İş kazası ve meslek hastalığı primleri:

SGK prim oranları sabit olsa da, prime esas kazanç tabanı asgari ücret olduğu için tutar artar.

-Ev hizmetlerinde sigortalı çalışanların primleri:

Ev işlerinde (temizlik, bakım vb.) çalışanlar için ödenen sigorta primleri asgari ücrete endekslidir.

-İşverenin maliyeti:

SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi gibi tüm kalemler asgari ücret artışıyla birlikte yükselir.

DOLAYLI ETKİLENEN ÖDEMELER

-Kira yardımı, yemek kartı, yol parası gibi sosyal yardımlar (bazı kurumlar asgari ücret oranına göre belirler).

-Burslar ve öğrenci destekleri (vakıf veya belediye bursları genellikle asgari ücretin belli yüzdesine göre hesaplanır).

-Evde bakım maaşı (her ne kadar memur maaş katsayısına bağlı olsa da, çoğu zaman asgari ücret artışıyla paralel güncellenir).

-İdari para cezaları (bazıları asgari ücretin katı şeklinde belirlenir; örn. iş kanununa aykırılık cezaları.