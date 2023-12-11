Asgari ücrette ilk toplantı! Pazarlıklar başladı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bir araya geldi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gözü kulağı yeni yıl için belirlenecek asgari ücrette.

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına başladı.

Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılıyor.

Toplantı başlarken Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Işıkhan şöyle konuştu:

"Asgari ücret en önemli sosyal politika aracıdır. Sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, tüm çalışanları ve tüm iş verenleri ilgilendiren bir konudur.

Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetemiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartalrını göz önünde bulunduracağız.

Komisyon ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar sistemimiz etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye devam edecektir.

Sosyal politikalarımızın sonuçlarını değerlendirirken, ulusal ve uluslararası olayları da dikkate almak gerekiyor.

Üreticimize ve çalışanımıza gereken tüm destekleri verdik. Asrın felaketi olarak adlandırılan çok büyük bir afeti atlattık. Çok zor dönemlerden geçtik. Üzerinden sadece bir ay geçmesine rağmen yaralarımızı sarmaya ve toparlanma sürecine girmeye başladık. Bizim ülkemiz, devletimiz ve aziz milletimiz çok güçlüdür.

21 yıldır bu gücün farkındalığı ile hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. Sınırlarımızı vatandaşımızın yararına olacak şekilde zorladık. Özellikle son yıllarda küresel krize rağmen asgari ücretlere yaptığımız artışlar da bunun kanıtı.

Asgari ücreti nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıkarttık.

Yıl sonu 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış yapılmıştır. Bir yılda toplam yüzde 107 artış yaparak refah artışından da pay vermiş olduk.

2022 yılından itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadarki kısmının vergi dışı bırakılmasını da sağladık. Yeni bir düzenlemeyi de hep birlikte hayata geçireceğiz."