Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki şahin tonlu mesajlar ve ABD teknoloji hisselerindeki satıcılı seyir bölge endekslerinde risk iştahını törpülüyor.

Toplantı tutanaklarındaki şahin tonlu mesajların, Fed'in gevşeme patikasına yönelik belirsizliklerin devam ettiğine işaret eden analistler, bu sebeple Asya tarafında risk iştahının zayıf kaldığını söyledi.

ABD teknoloji şirketlerinin hisseleri bilanço sezonunda yatırımcıların temkinli duruşu ve kâr realizasyonlarıyla bir süredir satıcılı bir seyir izlerken, söz konusu seyir bölge endekslerindeki hisselere de taşındı.

KAYIP VEREN HİSSELER

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören yarı iletken üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3,1, Tokyo Electron'un hisseleri ise yüzde 2,4 kayıpla günü tamamladı.

BOJ BAŞKANI SEMPOZYUMDA

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak.

Ueda'nın ülkedeki para politikasına yönelik yapabileceği açıklamalar bölgedeki yatırımcıların odağında bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 42.640 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 yükselişle 3.141,74 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.760 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.996 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 82.097 puan seviyesinden işlem görüyor.