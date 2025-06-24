Asya borsalarında ateşkes rallisi

Asya tarafında ateşken gelişmelerin ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.
Enerji arz endişelerinin azalması ve düşen petrol fiyatları bölge endekslerine olumlu yansıdı.
Başta Çin olmak üzere Orta Doğu'dan enerji ithalatı yapan Asya ülkelerinde maliyetlerin yükselmeyeceği iyimserliği imalat sanayi aktivitesine yönelik riskleri azalttı.
ENDEKSLER YÜKSELDİ
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükseldi.
GÜNDEM
10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi
10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı
11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
14.30 Türkiye, nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri
15.30 ABD, 1. çeyrek cari işlemler dengesi
16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi
16.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
17.00 ABD, Fed Başkanı Powell, Senato'da para politikası yarıyıl raporunu sunacak
17.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması
17.00 ABD, haziran ayı New York Fed tüketici güven endeksi
17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi