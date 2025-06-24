Abone ol: Google News

Asya borsalarında ateşkes rallisi

İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan gerilimler, ateşkes ile yerini iyimserliğe bıraktı.

AA AA
Güncelleme:
Asya borsalarında ateşkes rallisi

Asya tarafında ateşken gelişmelerin ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Enerji arz endişelerinin azalması ve düşen petrol fiyatları bölge endekslerine olumlu yansıdı.

Başta Çin olmak üzere Orta Doğu'dan enerji ithalatı yapan Asya ülkelerinde maliyetlerin yükselmeyeceği iyimserliği imalat sanayi aktivitesine yönelik riskleri azalttı.

ENDEKSLER YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükseldi.

GÜNDEM

10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14.30 Türkiye, nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri

15.30 ABD, 1. çeyrek cari işlemler dengesi

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

16.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell, Senato'da para politikası yarıyıl raporunu sunacak

17.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

17.00 ABD, haziran ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

Euro günün ilk saatlerinde rekor kırdı! 24 Haziran'da piyasalar Euro günün ilk saatlerinde rekor kırdı! 24 Haziran'da piyasalar

Ekonomi Haberleri