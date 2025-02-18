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Avrupa borsaları Ukrayna savaşının biteceği umuduyla tarihi zirvede

Avrupa borsaları Ukrayna savaşının biteceği umuduyla tarihi zirvede Avrupa; Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da yaşananlardan olumsuz etkileniyor ve taraf olduğu Ukrayna nedeni ile Rusya'ya yaptırım uyguluyor. Bu durum Avrupa'nın ekonomisine olumsuz yansırken; barış söylentileri, ekonominin seyrini değiştirdi.