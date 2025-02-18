Avrupa borsaları Ukrayna savaşının biteceği umuduyla tarihi zirvede

Küresel borsaları harekete geçiren unsurların başında jeopolitik gerginlikler geliyor.
Ukrayna'da savaşın sonlanabileceği yönünde beklentiler Avrupa'da yatırımcı iştahının artmasına neden oldu.
Avrupa borsaları Ukrayna'da barış umutlarının artmasıyla savunma sektörü hisselerinin öncülüğünde yükselişe geçti.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 0,4 yükseldi.
Savunma ve havacılık sektörü şirketlerini izleyen gösterge endeks yüzde 3'ün üzerinde artışla tarihi seviyelere ulaştı.
Yatırımcılar, yeni güvenlik gereksinimlerini karşılamak için keskin artırılan savunma bütçeleri öncülüğünde sektördeki şirketlerin güçlü bilançolar açıklamaya devam etmelerini bekliyorlar.
"SÜPER DÖNGÜ"
Analistler bu dönemi sektör için "süper döngü" olarak isimlendiriyorlar. Bankacılık sektörü hisseleriyse tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle yüzde 1,5 artarak son 17 yılın zirvesine yükseldi.
ABD'nin Rusya ile Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelere Avrupa'nın dâhil olmayacağını söylemesinin ardından Avrupa devletleri bugün Paris'teki acil durum zirvesine katılacak.
ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI ÖTELENDİ
ABD'nin mütekabiliyet esaslı gümrük vergileri açıklama olasılığı nisan ayına ötelenirken,
Financial Times'da dün yayımlanan haberde ise Avrupa Komisyonu'nun çiftçilerini korumak üzere bazı gıdalara yönelik sıkı ithalat kısıtlamaları getirmeyi değerlendireceği belirtildi.
ABD borsaları İSE bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
Bugün ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek.
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