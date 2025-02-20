Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihinin en büyük zararı

AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıl sıkı para politikasının etkisiyle tarihinin en büyük zararını açıkladı.

Buna göre, banka geçen yıl faiz politikası nedeniyle 7,94 milyar euro zarar etti.

Bu aynı zamanda bankanın yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 25 yıllık tarihindeki en yüksek zarar olarak kayıtlara geçti.

ECB, 2023’te 6,62 milyar euro tutarındaki finansal riskler için karşılık ayırdıktan sonra zararını 1,27 milyar euro olarak açıklamıştı.

Ancak ECB, bu karşılıklar kullanıldığı için bankanın 2024 için açığı azaltamadığını açıkladı.

ECB, 2023’te 2004'ten bu yana ilk kez zarar açıklamıştı.

Banka 2004 yılında euronun hızla değer kazanması nedeniyle kur zararına bağlı olarak 1,63 milyar euro zarar göstermişti.

"ZARAR, UZUN SÜREN KÂRIN ARDINDAN GELDİ"

ECB'nin açıklamasında, söz konusu zararların uzun yıllar süren önemli kârların ardından geldiğine yer verilerek, “Zararlar, Eurosystem'in fiyat istikrarını korumak olan birincil görevini yerine getirmek için gerekli olan politika eylemlerinin sonucudur. Bu politikalar, ECB'nin çoğunlukla sabit faizli ve uzun vadeli finansal varlıklar satın alarak bilançosunu genişletmesini gerektirmiştir. Her durumda, ECB etkili bir şekilde çalışabilir ve herhangi bir kayıptan bağımsız olarak fiyat istikrarını sürdürme konusundaki birincil görevini yerine getirebilir.” ifadeleri yer aldı.

"NET FAİZ GİDERLERİ YÜKSELDİ"

Daha yüksek faiz oranları ECB'nin net faiz giderinin geçen yıl da yüksek olmasına neden oldu. 2023'te 7,19 milyar euro olan net faiz gideri, geçen yıl 6,98 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Bilanço kayıplarının başlıca nedeni, ECB’nin Euro Bölgesindeki yüksek enflasyona karşı mücadele ettiği 2022 ve 2023 yıllarındaki agresif faiz artışları oldu.

GELECEK YILLARDA DA ZARAR GÖZÜKÜYOR

Bankanın açıklamasında, ECB’nin gelecek yıllarda da zarar edebileceğine işaret edilerek, “Öyle bir durumda, bu tür zararların 2023 ve 2024'te meydana gelenlerden daha düşük olması bekleniyor. Daha sonra ECB’nin kâr etmeye başlaması öngörülüyor.” ifadesi yer aldı.

Bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 33 milyar euro azalarak 641 milyar euroya geriledi.

Personel için harcanan miktar ise 676 milyon eurodan 844 milyon euroya yükseldi.