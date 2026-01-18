Çukurova’dan Erbil’e direkt uçuş müjdesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Irak’ın Erbil kentine direkt uçuşların, 11 Mart itibarıyla hayata geçirileceği açıklandı. Karşılıklı olarak düzenlenecek seferler, her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

"TİCARET VE YATIRIMLAR İİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yeni uçuş hattının bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kıvanç, Adana iş dünyasının, havalimanının faaliyete geçmesinden bu yana ulusal ve uluslararası uçuş ağının genişletilmesini öncelikli hedef olarak gördüğünü ifade etti.

"IRAK'A ERİŞİM DAHA HIZLI VE ETKİN OLACAK"

Erbil hattının, Irak pazarına ulaşımı kolaylaştıracağını vurgulayan Kıvanç, “11 Mart’ta başlayacak seferler, iş insanlarımızın, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak. Sanayi, inşaat, gıda, tarım, lojistik ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimize doğrudan katkı sağlayacaktır” dedi.

IRAK, ADANA İHRACATINDA İLK SIRADA

Irak’ın Adana için stratejik bir pazar olduğuna dikkat çeken Kıvanç, 2025 yılında Adana’nın en fazla ihracat yaptığı ülkenin 237,8 milyon dolarla Irak olduğunu hatırlattı. Erbil’in Irak’ın önde gelen ticari ve yatırım merkezlerinden biri olduğunu belirten Kıvanç, direkt uçuşların Adana firmalarının pazara erişimini daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir hale getireceğini söyledi.

"YENİ SEFERLERİN ARTACAĞINA İNANIYORUZ"

Başkan Kıvanç, havayolu şirketlerinin verimliliğinin artmasıyla birlikte Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan dünyanın farklı noktalarına yeni uçuşların da hızla devreye gireceğine inandıklarını belirterek, “Bu gelişme, bölgemizin ortak gücünün bir göstergesidir. İlimize ve bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.