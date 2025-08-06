Aydın'da sezonun ilk kuru incirinin kilosu 400 liradan alıcı buldu

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü satıldı.

Germencik Tariş İncir Birliği'nce kilogramı sembolik olarak 400 liradan satın alındı.

Germencikli üretici Salih Demir, sezonun ilk kuru incirini Tariş İncir Birliği'ne teslim etti.

SEZONUN BEREKETLİ GEÇMESİ İÇİN

Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini belirterek, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

SEZONUN İLK ÜRÜNÜ 400 LİRADAN ALINDI

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, sezonun ilk ürününü sembolik olarak 400 liradan aldıklarını söyledi.

"KURAKLIĞA RAĞMEN İNCİRLER İYİ DURUMDA"

Kuraklığa rağmen incirlerin iyi durumda olduğunu belirten Kacar, "Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz." dedi.

"BU YIL HEDEF 4 BİN 500 TON İNCİR ALMAK"

Geçen yıl 3 bin ton incir alımı gerçekleştirdiklerini bildiren Kacar, "Bu yıl amacımız 4 bin 500 ton incir alımı yapmak. Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya, İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyoruz." diye konuştu.