Az gelişmiş iller 3 aşamalı stratejiyle kalkındırılacak

AA & Ensonhaber

Türkiye, 81 ilde topyekün kalkınma stratejisiyle görece az gelişmiş ve ülke gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) katkısı nispeten düşük illerde ekonomik canlılığın artırılmasına odaklanacak.

Türkiye haritası üzerinde oluşturulan grafikte bölgesel merkezler, gelişen yerel ekonomiler, küresel il, potansiyel küresel il, rekabetçi iller, potansiyel rekabetçi iller, rekabet nüvesi iller ve afet sonrası ihya illeri belirtildi.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL İLİ İSTANBUL

Ülkemizde "küresel iller" sınıfındaki tek il İstanbul olurken Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli'nin de bu potansiyeli taşıdığı belirlendi, yenileri için de bölgesel ulusal strateji devreye alındı.

AZ GELİŞMİŞ İLLER KALKINDIRILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" raporuna göre, az gelişmiş illerin 3 aşamalı stratejiyle kalkındırılacağı belirtildi.

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM İLLERİ

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Muş

Bingöl

Bayburt

Gümüşhane