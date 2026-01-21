Papara'nın faaliyet izni iptali geri alındı

- Papara'nın faaliyet izninin iptal kararı TCMB tarafından kaldırıldı.
- Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda alındı.
- Böylece Papara'nın faaliyet izni iptal edilmekten kurtuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını kaldırdı.
TCMB'nin Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin kararının kaldırılmasına yönelik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
FAALİYET İZNİNİN İPTALİNE DURDURMA
Buna göre, Ankara 25. İdare Mahkemesinin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurması kararı gereğince Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar kaldırıldı.
