Bakan Uraloğlu: Tersane İstanbul, devlete 1 milyar 346 milyon dolar gelir kazandıracak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersane İstanbul Projesi'nin yeni yapılarıyla devlete 1 milyar 346 milyon doların üzerinde kira geliri kazandırılacağını belirtti.

AA & Ensonhaber

Rixos Tersane İstanbul'un açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin katılımıyla gerçekleşti.

Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tersane İstanbul'un, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 600 yıllık bir mirası modern bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracak eşsiz yapılardan biri olduğunu ifade etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Cumhuriyet döneminde Haliç, Camialtı ve Taşkızak tersaneleri şeklinde ayrılan proje alanını oluşturan tarihi tersane mekanının son 30 yılda işlevini kaybettiğini ve yaklaşık 150 yıldır sivillerin giriş yapamadığı bir bölge olduğunu anlatan Uraloğlu, tarihi bölgenin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul Projesi'ni geliştirdiklerini dile getirdi.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜKLÜKTE BİR TARİHİ MİRAS ALANI OLACAK"

Uraloğlu, Tersane İstanbul'un Türkiye ve dünya ölçeğinde eşi görülmemiş büyüklükte bir tarihi miras alanının geleceğe aktarılmasına örnek bir proje olduğunu belirterek, "Osmanlı'dan miras kalmış 26 adet tarihi gemi inşa atölyesi ve kızak yapısı korunarak geleceğe aktarılmaktadır." dedi.

Proje kapsamında, sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve 1000 kişilik cami, kütüphane, gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70'er adet kapasiteli 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturduklarını kaydeden Uraloğlu, böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra vatandaşla buluşturmuş olacaklarını söyledi.

Uraloğlu, bu eşsiz bölgenin hem tarihi mirasına sahip çıktıklarını hem de İstanbul'un marka değerine önemli bir katkıda bulunduklarını ifade ederek,

Tersane İstanbul, tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak ve bölge, zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacaktır.

ifadesini kullandı.

"HAZİNEMİZE EN AZ 1 MİLYAR 346 MİLYON DOLAR GELİR KAZANDIRACAĞIZ"

Tarihi yapıları sürdürülebilirlik esası ile geleceğe taşıyan Tersane İstanbul Projesi'nin yeni yapıları ile 700 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, projenin 4 fazda inşa edildiğini söyledi.

Uraloğlu,

Toplam 279 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip ilk faz kapsamında, 41 bin 470 metrekare ticari alan, 99 ve 432 odalı iki otel, 245 apart ünite ve 7 bin 300 metrekarelik kültür-sanat alanı ile proje içerisindeki 1,8 kilometrelik kıyı şeridinin 500 metresi yer almaktadır.

diye konuştu.

İçerisinde konaklama, kültür-sanat, gastronomi, alışveriş ünitelerinin bulunduğu birinci faz kapsamında ilk olarak bugün Rixos Tersane İstanbul Oteli'nin açılışını yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, halka açılacak birinci fazın tamamının da bu yıl bitmeden tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Uraloğlu, 1,3 milyar doların üzerinde yatırım bedeli ile dev bir proje olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan hayata geçirdiklerini belirterek, "45 yıllık işletme süresince de Hazinemize en az 1 milyar 346 milyon doların üzerinde kira geliri kazandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

"YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak, vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak proje ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Uraloğlu,

Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlere en güzel hizmeti verecek Rixos Tersane İstanbul'un bir kez daha turizm sektörümüze ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

açıklamasında bulundu.