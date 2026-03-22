Donald Trump’tan 48 saatlik rest! Bitcoin düştü

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve ABD’nin İran'a yönelik sert mesajları, kripto para piyasalarında dalgalanmayı artırdı.

Bitcoin, hafta sonu 70 bin doların üzerindeki seyrini koruyamazken, gece saatlerinde hızla gerileyerek yüzde 3 oranında kayıpla 68 bin dolar seviyesine yaklaştı ve yaklaşık üç haftanın en düşük düzeylerini test etti.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisi sürerken Orta Doğu'da gittikçe artan tansiyon, kripto varlıklar üzerinde de baskı yarattı. ABD'nin İran'a yönelik sert mesajları sonrası Bitcoin'de (BTC) hızlı bir geri çekilme yaşandı.

ALTCOİN'LER GERİLEDİ

Jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle Bitcoin'de görülen sert geri çekilme, altcoin piyasasına da yansıdı.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin 48 saatlik uyarısı sonrası gelen satışlar, altcoin piyasasına da yansırken, Ethereum (ETH) ve XRP'de kayıplar görüldü.

Ethereum 2 bin 100 doların altına, XRP ise 1,40 doların altına düştü. Sonrasında sınırlı bir toparlanma görülse de düşüş sırasında yalnızca bir saat içinde 240 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiği bildirildi.

BITCOIN 70 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Hafta sonuna görece yatay başlayan Bitcoin, cumartesi günü 70 bin doların üzerinde tutunmayı başardı. Ancak gece saatlerinde satış baskısının artmasıyla birlikte fiyat sert şekilde geriledi. Bitcoin, 9 Mart'tan bu yana ilk kez 68 bin dolar seviyesine yaklaştı. Bitcoin, şu sıralarda 69 bin 199 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Piyasalardaki bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Son gelişmelere göre, ABD Başkanı'nın kısa süre içinde farklı mesajlar vermesi piyasalarda belirsizliği artırdı. Axios'un haberine göre Trump'ın önce İran ile müzakere zemini aradığı öne sürüldü.

TRUMP'TAN İRAN'A 48 SAATLİK UYARI

Ancak daha sonra yapılan açıklamada ton sertleşti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir.

Analistler, son 36 saat içinde gelen bu farklı açıklamaların piyasalarda dalgalanmayı artırdığına işaret etti.