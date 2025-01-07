Bakanlık açıkladı: Ocak ayında tüketilecek balıklar

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağla Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün ocak ayında yenilecek balık önerilerini paylaştığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Denizden yeni çıktııı. Ocak ayında hangi balıklar tüketilir?

OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Paylaşıma göre, ocak ayında kolyoz, hamsi, lüfer, kırlangıç ve tekir yenmeli.

MEVSİMİNDE TÜKETİN

Balık, mevsiminde tüketilmesi gereken bir besindir.

Her ne kadar dondurucuda ya da konserve olarak muhafaza edilse de en iyi balık lezzetini tam mevsiminde alabilirsiniz.

(Kolyoz)

DONDURMA ÖNERİSİ

Balıkları dondurmadan önce hafifçe tuzlamakta yarar vardır. Etin diriliğini muhafaza eder.

(Lüfer)

(Hamsi)

(Tekir)

(Kırlangıç)