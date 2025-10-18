Bakanlık, bazı mesleklere yıllık harç zorunluluğu getirmek için çalışmalara başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan yeni adım...

Hürriyet’in haberine göre Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında düşük matrah beyan ederek vergi yükümlülüğünü azaltan bazı meslek gruplarına yıllık harç uygulaması getirme hazırlığı içinde.

GELİR BEYANLARI BEKLENENİN ALTINDA

Yapılan çalışmalarda, bazı mesleklerin gelir beyanları dikkat çekici düzeyde düşük kaldı.

Geçen yıl doktorlar aylık ortalama brüt 61 bin 31 TL, kuyumcular 42 bin 360 TL, galericiler 7 bin 842 TL, emlakçılar ise yalnızca 5 bin 226 TL gelir beyanında bulundu.

DÖRT ANA MESLEK GRUBU TAKİBE ALINDI

Düşük gelir beyan eden dört ana meslek grubu olan doktorlar, kuyumcular, oto galericiler ve emlakçılar için yeni bir vergisel yükümlülük planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yetki belgesiyle faaliyet gösteren 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı olmak üzere toplam 178 bin 784 mükellef bulunuyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yeni sistemde, hem gelir vergisi yükümlülüğü devam edecek hem de bu mesleklerden yıllık bazda bir harç alınacak.

Harcın tutarları ve hangi meslek gruplarına ne kadar uygulanacağı konusunda çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

AYLIK GELİR BEYANLARI

Bazı meslek gruplarının aylık brüt gelir beyanları şöyle: