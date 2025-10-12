Abone ol: Google News

Bakanlık, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı haberlerini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı yönündeki haberlerlerin dezenformasyon ürünü olduğu duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 14:31
Yalan habere anında müdahale...

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan “mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı” iddiası öne sürüldü. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. 

İDDİALAR YALANLANDI

Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Açıklamada, ayrıca kira stopajına ilişkin herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığı da  belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır

