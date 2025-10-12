Bakanlık, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı haberlerini yalanladı

Yalan habere anında müdahale...

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan “mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı” iddiası öne sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kira stopajına ilişkin herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığı da belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: