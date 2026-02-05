Bakır ve demir cevheri de geriledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Haftanın başında sınırlı dip alımları görülmesine rağmen, bakır fiyatlarındaki düşüş sürdü.

Gerileme, Çin piyasasında talep zayıflığına dair yeni işaretlerin ortaya çıkması ve Londra Metal Borsası’nın (LME) Asya depolarındaki stokların artmasıyla yaşanan yüzde 3,2’lik düşüşün ardından geldi.

Sanayi metalleri ayrıca, tarihi bir satış dalgasının ardından fiyat tabanı bulmakta zorlanan ve yaklaşık yüzde16 gerileyen gümüşteki sert düşüşü takip etti.

Çin’de üretici ve imalatçıların alımları, pazartesi günkü dip alımlarının ardından yavaşladı.

Danışmanlık şirketi Mysteel Global verilerine göre ülke genelinde günlük rafine bakır spot işlem hacmi çarşamba günü 25 bin 300 ton oldu. Bu rakam, pazartesi günü görülen üç ayın zirvesi olan 38 bin 121 tonun ardından ikinci gününde düşüş kaydetti.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA GERİLEDİ

Bakır, Şanghay saatiyle 11.18 itibarıyla yüzde 0,8 düşüşle ton başına 12 bin 953,50 dolara gerilerken, diğer sanayi metalleri de gümüş ve altınla birlikte genel olarak düşüş gösterdi.

DEMİR CEVHERİ DE DÜŞÜŞE KATILDI

Çin'deki mevsimsel yavaşlama, piyasa dengesinde yumuşama işaretleri ve metallerdeki genel gerileme nedeniyle demir cevheri ton başına 100 dolara geriledi.

Fabrikaların üretimini azaltması ve stok yenileme faaliyetlerinin sona ermesiyle çelik talebi azalıyor.

Singapur'daki vadeli işlemlerde demir cevheri yüzde 2'den fazla düşerek gün içi en düşük seviyesi olan 100,25 dolara geriledi ve emtia, Ağustos ayından bu yana en düşük kapanışına doğru ilerledi.

DEĞER METALLER DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

En büyük tüketici olan Çin'de çelik üretiminin 2025 yılında sert düşüş kaydetmesi demir cevherinin düşüşünde etkili oldu. Bugün diğer baz ve değerli metaller de düşüşte.

ÜRETİM CEPHESİ

Arz cephesinde ise Avustralya'daki önde gelen madencilik şirketleri rekor üretim seviyeleri bildirirken, Gine'deki yeni Simandou projesi de faaliyetlerini hızlandırıyor.

MySteel verilerine göre, Çin limanlarındaki rekor seviyelere yakın cevher rezervleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ayrıca, fabrikalardaki stoklar da artıyor.

Fitch Solutions'ın bir iştiraki olan BMI, bu haftanın başlarında yayınladığı bir notta, limanlardaki yüksek stoklar ve Çin'deki olası çelik üretim kısıtlamaları nedeniyle demir cevheri fiyatlarında düşüş beklendiğini belirtti. Notta, fiyatların bu yıl ortalama 95 dolar/ton olacağı ifade edildi.

Singapur'da saat 13.59 itibarıyla vadeli işlemler yüzde 1,5 düşüşle ton başına 100,95 dolardan işlem gördü. Şanghay'daki çelik sözleşmeleri de düştü.