Balıkesir'de hasat başladı: Havran mandalinasında 20 bin ton rekolde bekleniyor

AA

Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinası, tadı ile öne çıkıyor.

Balıkesir'in Havran ilçesine özgü ince kabukları ve çekirdeksiz yapısıyla bilinen coğrafi işaretli mandalinada, 20 bin ton rekolte bekleniyor.

200 BİN AĞAÇTA YETİŞİYOR

Bir ucu Madra Dağı, bir ucu Kaz Dağları'nın eteğinde kalan Havran Ovası'nda, 7 bin dönümlük alanda bulunan yaklaşık 200 bin ağaçta satsuma cinsi mandalina yetiştiriliyor.

Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da işçilerle hasada katıldı.

Kaymakam Özderin, Havran'ın ince kabuklu satsuma cinsi mandalinasının hasadının başladığını ifade etti.

"A, B VE C VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN"

Özderin, coğrafi işaretli satsuma cinsi Havran mandalinasının A, B ve C vitamini bakımından zengin bir meyve olduğunu belirterek, doğal antioksidan özelliğine sahip mandalinanın kabuğunun ince, çekirdeksiz olduğunu söyledi.

ZEYTİN VE MANDALİNADA HASAT

İl Tarım ve Orman Müdürü Alkan da Havran bölgesinde Kaz Dağları'nın eteğinde coğrafi işaretli incir ile başlayan hasadın zeytin ve mandalina ile devam ettiğini kaydetti.

"20 BİN TON CİVARINDA ÜRÜN BEKLİYORUZ"

İncir, zeytin ve mandalinanın, bu bölge ve Türkiye için çok kıymetli ürünler olduğuna dikkati çeken Alkan, "Balıkesir genelindeki 10 bin dekar bahçeden bu yıl toplamda 20 bin ton civarında ürün bekliyoruz." dedi.

MANDALİNALAR KORUNUYOR

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı da 20 personel ile 7 bin dekar alanda bölgenin korunmasını sağladıklarını belirterek şöyle devam etti:

Bölgemizin mandalinası değerli. Değerli olan her şeyin korunması gerektirdiğine inandığımız için onun da güvenliğini elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışıyoruz. Bölgemizin ana arterlerini kamera kurduk, drone sistemiyle ana arterlerin verdiği sinyallere göre drone'umuzla takip edip, çiftçimizin mahsulünü güvenli bir şekilde toplamasını sağlıyoruz.

"MANDALİNAYI GÜLE OYNAYA TOPLUYORUZ"

Tarım işçisi Perihan Mehmedoğlan da sabah saat 08.00'de ilçedeki buluşma noktasında toplanarak araçlarla tarlaya geldiklerini bildirdi. Mehmedoğlan, mandalina hasadının inceliklerini şöyle anlattı: