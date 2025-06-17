Bankacılık devinden altın tahmini: 4 bin dolar

Haber Merkezi

Altında yaşanan sert yükselişler, "altının daha ne kadar yükseleceği" düşüncesini doğurdu.

Ons altın ve ondan destek alan gram altında rekorlar yaşandı.

REKOR SEVİYE

Ons altın 3 bin 398 dolara ve gram altın 4 bin 348 liraya kadar yükseldi.

BUGÜNKÜ RAKAM

Ons altın bugün 3 bin 396 dolarda. Gram altın 4 bin 302 lirada.

Yarın (18 Haziran) ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak ve piyasaların bu karardan etkilenmesi bekleniyor.

BANK OF AMERICA'NIN ALTIN FİYATI BEKLENTİSİ

Bu aşamada Bank of America, 12 aylık altın öngörüsünü açıkladı.

Banka, çatışmanın petrol arzını etkilememesi nedeniyle altında ilk tepkilerin ardından satış baskısı oluşacağını öngördü.

"ONS ALTIN 4 BİN DOLARA ÇIKACAK"

Banka, ABD Hazine Bakanlığı'nın veya Fed'in piyasaya müdahalesi ile altının desteklenmeye devam edilebileceğini; ons altın için önümüzdeki 12 ayda ons altının 4 bin dolara çıkacağını öngördü.