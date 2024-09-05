Bankacılık sektörünün kredi hacmi: 14,6 trilyon lira BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 29 Ağustos haftasında 96 milyar 469 milyon lira artarak 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liraya çıktı.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenini yayınlayarak kredi hacmini yasal öz kaynaklar ve takipteki alacakları gözler önüne serdi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 Ağustos itibarıyla 96 milyar 469 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 490 milyar 732 milyon liradan 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 62 milyar 291 milyon lira azalarak 17 trilyon 441 milyar 372 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 797 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Ağustos itibarıyla 15 milyar 128 milyon lira artışla 1 trilyon 797 milyar 80 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 456 milyar 863 milyon lirası konut, 82 milyar 198 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 258 milyar 19 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 884 milyon lira artarak 1 trilyon 839 milyar 672 milyon liraya çıktı.

KREDİ KARTI ALACAKLARI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,1 artışla 1 trilyon 586 milyar 37 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 544 milyar 415 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 41 milyar 622 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 193 milyon lira artışla 252 milyar 915 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 190 milyar 34 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR YÜKSELDİ

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 12 milyar 956 milyon lira yükselerek 3 trilyon 138 milyar 229 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)