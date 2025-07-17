Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek

Emeklilere kötü haber.

Emekli biri kredi kullandığında ve ödeyemediğinde artık tüm bankalarda kendisine ait bulunan hesaplarını kullanamayacak.

Emekli aylıklarının tüketici kredisi gecikmesinde banka tarafından bloke edilebileceği, Yargıtay tarafından içtihatları birleştirmeyle kesin karara bağlandı.

BLOKE, TÜKETİCİ KREDİLERİ NEDENİYLE KONABİLECEK

Tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle banka, emekli maaşına doğrudan bloke koyabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun konu ile ilgili kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KENDİ RIZALARININ OLMASI GEREKİYOR

Bundan sonraki süreçte emeklinin de rızasının olması halinde bankalar, emeklilerin maaşlarına bloke koyma yetkisine sahip olacak.

BANKA BLOKESİ NEDİR?

Bir borcun tahsil edilememesi ve yasal sürecinin başlamasıyla birlikte icra daireleri ya da savcılıklar tarafından tüm bankalara, borçlu kişi hakkında bildirim yapılır.

Söz konusu kişinin tüm banka hesapları, borç miktarınca bloke edilir.

Hesap sahibi bloke edilen hesaptaki parayı, diğer borcu ödenene kadar kullanamaz.