Bankalar güncelledi: İşte Temmuz 2025 emekli promosyonları...

Emekli maaşını o bankaya taşıyan emekliler, karşılığında promosyon alarak ek ödeme sağlıyor.

En yüksek promosyon veren banka merak edilirken, temmuz kampanyaları da güncellendi.

Banka banka promosyon ücretlerini araştıranlar, en uygun seçenekleri değerlendiriyor. Bu kapsamda, temmuz ayı promosyon tutarları, arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak zammı netleştirecekken, bankaların teklifleri de netleşti.

İşte Temmuz 2025 güncel promosyon tutarları...

Yapı Kredi, 15 Haziran - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca bankasında almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 27.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.

DenizBank, emekli maaşını bankasına taşıyan yeni müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Kampanya, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli.

VakıfBank, emekli maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon öderken, ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı sahiplerine, 10 ay boyunca toplamda 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuyor. Kampanya, 31 Ağustos 2025’e kadar geçerli.

QNB Finansbank, maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL’ye varan SGK promosyonu, 3.000 TL otomatik fatura talimatı ödülü ve QNB Emekli Kredi Kartı ile eczane ve market harcamalarına 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan promosyon paketi sunuyor.

*Bankaların promosyon kampanyaları sık sık değişmekle birlikte maaş oranında da farklılıklar olabilmektedir.