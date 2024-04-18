Başkentray'ı Ramazan Bayramı tatilinde 498 bin 523 kişi kullandı Ankara'nın önemli şehir içi ulaşım araçlarından Başkentray'ın bayram tatili dönemindeki kullanım istatistikleri paylaşıldı.

AA

Ramazan Bayramı boyunca ulaştırma alanındaki hatlara büyük bir görev düştü.

Bunlardan biri de Ankara'nın doğu ve batı yakasını metro standardında raylı sistemle birbirine bağlayan Başkentray oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray'ı Ramazan Bayramı tatili boyunca 498 bin 523 kişinin kullandığını bildirdi ve Ankaralı vatandaşların Başkentray'a olan ilgisininin artırarak devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık olarak Ankara'ya, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla dünya başkentlerine yakışır yatırım ve projeler yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Son 22 yılda Ankara'da sayısız projeyi hayata geçirdik. Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.

Yeni açılan metro hatlarıyla Eskişehir ve İstanbul trafiğinin azalmasına katkı

Uraloğlu, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan-Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatları ile AKM-Gar-Kızılay metrosunu açtıklarını hatırlatarak, Başkentray'la, Ankara'nın önemli ulaşım akslarından Eskişehir ve İstanbul yollarındaki trafiğin büyük ölçüde azalmasına katkı sağladıklarını belirtti.

"Başkentray bugüne kadar 89,2 milyon yolcu taşıdı"

Başkentray'ın, 12 Nisan 2018'de açıldığını ve bugüne kadar 89 milyon 200 bin yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, metro standardında ulaşım yapacak şekilde hizmet veren Başkentray'ı günde 60 bin kişinin kullandığını bildirdi.

"Bayram tatili boyunca 498 bin 523 yolcuya hizmet verdi"

Ankara ulaşımının omurgası olarak nitelendirilen Başkentray'ın, bayram tatili boyunca 498 bin 523 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

Görüyoruz ki Ankaralı vatandaşlarımız, Başkentray'a olan ilgisini bayram tatili süresinde de artırarak devam ettirdi. Başkentray yolcu sayısı tatilde yaklaşık yarım milyona yakın kişiye ulaştı.

15 Nisan'da günlük yolcu sayısı rekoru

Uraloğlu, Başkentray'ın en son 10 Kasım 2022'de 88 bin 964 günlük yolcu sayısına ulaştığını anımsatarak, "Başkentray, 15 Nisan'da 93 bin 954 yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Başkentray, 24 istasyonda hizmet veriyor

Başkentray'ın, Ankara'nın doğu ve batı yakasını metro standardında raylı sistemle birbirine bağladığını bildiren Uraloğlu, sistemin, Kayaş ile Sincan arasındaki 36 kilometrelik mesafeyi 49 dakikada kat etiğini, 24 istasyonda hizmet verdiğini ve 06.00-23.00 saatlerinde 138 sefer yaptığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)