Baykar'ın sınıfının en büyük kamikaze İHA'sı K2 testlerden geçti

Savunma sanayiinde geliştirilen yerli ve milli çözümlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) çözümlerine Baykar tarafından K2 eklendi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, maliyet etkin savunma çözümleri geliştirme stratejisi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İHA, otonomi, yapay zeka ve formasyon yeteneklerini sergilediği testlerle sahaya çıktı. Gelişmiş yapay zeka ve otonomi algoritmaları ile donatılan platform, 5 adet K2'nin katıldığı uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

"TURAN" VE "DUVAR"

Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, iki gün Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen çoklu testlerde "sağ kademe", "çizgi" ve "V" dizilimli formasyon uçuşlarını gökyüzünde başarıyla icra etti. Test senaryolarında K2 platformları, yapay zeka, sensör ve yazılımları vasıtasıyla sürüdeki hava araçlarına göre konum alarak filo içindeki yerlerini hatasız şekilde korudu ve görevleri başarıyla tamamladı. K2 Kamikaze İHA, "Turan" ve "duvar" formasyonu gibi farklı dizilimleri de başarıyla uygulayabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRÜ SİNERJİSİ İLE HAREKET EDİYOR

Yapay zeka destekli sürü sinerjisi ile hareket eden K2 Kamikaze İHA, literatürdeki "feda edilebilir" sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. AR-GE çalışmalarının bir sonraki adımında platformun, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkanı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projeyle yüksek maliyetli mühimmatın kullanımını asgari seviyeye indirerek etki gücü yüksek, düşük maliyetle seri üretilebilen platformların sahaya sürülmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımla düşmana ait kritik hedeflerin maliyet-etkin şekilde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

ELEKTRONİK HARBE KARŞI KESİNTİSİZ GÖREV

K2 Kamikaze İHA'nın seyrüsefer mimarisi, küresel konumlama sistemlerinin (GNSS) bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Platform, gimbal kamerası ve gövde altında bulunan gece görüş kabiliyetine sahip kamera sistemi aracılığıyla yeryüzü şekillerini görsel olarak tarayarak konum kestirimi yapabiliyor. Bu sayede K2 Kamikaze İHA, tümüyle GNSS sinyallerinin bulunmadığı ortamlarda dahi görsel tarama kabiliyetiyle kesintisiz seyrüsefer icra ederek hedefine otonom şekilde ilerleyebiliyor.

KOORDİNAT TABANLI HASSAS VURUŞ YETENEĞİNE SAHİP

Üzerinde bulunan EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma hem keşif-gözetleme yeteneği kazandırıyor hem de görsel kilitlenme özelliği ile hedefi tam isabetle bulmasına olanak tanıyor. Platform, ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip bulunuyor. Bu özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.

SINIFININ EN BÜYÜK KAMİKAZE İHA’SI

Sınıfının en büyük kamikaze platformu olan K2 Kamikaze İHA, kısa pistlerden kalkış-iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlıyor.

800 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip platform, yüksek tahrip gücü sunan 200 kilogramlık harp başlıklı mühimmat taşıyabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor. 2000 kilometreyi aşan menzili, 200 km/s üstü hızı ve 13 saatin üzerinde havada kalış süresi ise platformun uzun menzilli stratejik görevleri icra edebilmesine olanak tanıyor.

BAYKAR, HAVA ARACI SEGMENTİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK İHRACATÇISI

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü. Son 3 yılda dünya SİHA pazarının ilk sırasında yer alan Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.