Bazı belediyelere iş yapan kurumların ihalelere katılması yasaklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nden İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı verilen ihaleyi yapan belediyeler ve ihalelere katılmaktan yasaklanan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Listede ihaleyi yapan kurum ile birlikte ihalelere katılmaktan yasaklanan gerçek ve tüzel kişiler dikkat çekti.

YASAKLANAN BELEDİYELERİN LİSTESİ

Yasaklanan gerçek ve tüzel kişilerin iş yaptığı belediye ve iştirakleri şöyle sıralandı:

İzbeton, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zonguldak'ta Çay Değirmeni Belediyesi, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi, Yalova Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi, Kayseri Kocasinan Belediyesi.