BDDK, bankacılık sektörünün kredi hacmini açıkladı! Bir haftada 49,1 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 trilyon 711 milyar lira oldu. Tüketici kredilerinin toplam tutarı ise 1 trilyon 612 milyar liraya çıktı.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Mart itibarıyla 49 milyar 167 milyon lira artış gösterdi.

Böylelikle bankacılık sektörünün kredi hacmi, 12 trilyon 710 milyar 921,5 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi, 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liradan 12 trilyon 710 milyar 921,5 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 34 milyar 399,5 milyon lira azalarak 15 trilyon 507 milyar 166 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 612 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Mart itibarıyla 17 milyar 564 milyon lira artışla 1 trilyon 611 milyar 805 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin dağılımı

Söz konusu kredilerin 442 milyar 549 milyon lirası konut, 92 milyar 847 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 76 milyar 409 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari krediler

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 615,4 milyon lira artarak 1 trilyon 574 milyar 662 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacakları

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 322 milyar 226 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 588 milyar 892 milyon lirasını taksitli, 733 milyar 335 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki alacakları azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 295 milyon lira azalarak 194 milyar 832 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 159 milyar 656 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 30 milyar 272 milyon lira artarak 2 trilyon 740 milyar 698,4 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)