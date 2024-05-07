BDDK: Bankacılık sektörünün mart ayı net karı 153,5 milyar lira Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre bankacılık sektörünün aktif toplamı ve dönem kârında artış yaşandı.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mart ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayınlayarak verileri gözler önüne serdi.

Buna göre, Mart 2024 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 25 trilyon 872 milyar 823 milyon liraya ulaştı.

Sektörün aktif toplamı 2023 yıl sonuna göre 2 trilyon 322 milyar 590 milyon lira arttı.

Krediler 12,9 trilyon lira

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 12 trilyon 930 milyar 367 milyon lira, menkul değerler 4 trilyon 440 milyar 877 milyon lira oldu.

Böylece 2023 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 9,9, krediler toplamı yüzde 10,7, menkul değerler toplamı yüzde 11,9 arttı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,49 oldu.

Mevduat

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,2 artışla 15 trilyon 469 milyar 910 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak toplamı

2023 sonuna göre, bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı yüzde 6,6 artışla 2 trilyon 294 milyar 274 milyon liraya ulaştı.

Dönem net kârı 153 milyar 524 milyon lira

Bu dönemde, sektörün dönem net kârı 153 milyar 524 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,96 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)