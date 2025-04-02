BDDK: Bankacılık sektörünün net karı arttı

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankacılık sektörünün net kârı şubat sonu itibarıyla 118 milyar 214 milyon lira oldu.

Şubat 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 1 trilyon 704 milyar 319 milyon lira artarak 34 trilyon 361 milyar 553 milyon liraya ulaştı.

KREDİLER

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler şubat ayı itibarıyla 16 trilyon 864 milyar 990 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 454 milyar 971 milyon lira oldu.

KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

MEVDUAT

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 4,7 artarak 19 trilyon 800 milyar 101 milyon liraya çıktı.

ÖZ KAYNAKLARIN TOPLAMI

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,4 artışla 3 trilyon 55 milyar 454 milyon liraya ulaştı.



