BDDK: Bankalar ve finans kurumları için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ve finans kurumları için enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve BDDK'nın internet sitesinde yayımlanmasına karar verildiği ifade edildi.

DAHA ÖNCEKİ KARAR DEĞİŞTİRİLDİ

BDDK, 5 Aralık 2024 tarihinde de aldığı kararla 2025 yılı için söz konusu kuruluşlara yönelik enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar vermişti.