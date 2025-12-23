Yapay zekâ tatil planlarının vazgeçilmezi oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaspersky tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, tatil döneminde yapay zekâ kullanımında dikkat çekici bir dönüşüme işaret ediyor.

Bu eğilim özellikle Z ve Y kuşağında daha belirgin şekilde öne çıkıyor. Ancak Kaspersky uzmanları, yapay zekâya duyulan aşırı güvenin veri güvenliği açısından riskler barındırabileceği konusunda uyarıyor.

GENÇ KULLANICILARDA İLGİ DAHA YÜKSEK

Yılbaşı tatili öncesinde yapılan araştırmaya göre, 2025–2026 tatil döneminde yapay zekâ kullanımı oldukça yaygın. Katılımcıların yüzde 78’i tatil aktivitelerinde yapay zekâyı kullanmayı planladığını belirtirken, 18–34 yaş aralığındaki kullanıcıların yüzde 86’sı bu araçlardan yararlanmayı düşünüyor.

TATİL PLANLAMASINDA YAPAY ZEKÂ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmaya göre yapay zekâ kullanıcılarının yarıdan fazlası tatil döneminde tarif aramak (yüzde 47) ya da restoran ve konaklama seçeneklerini incelemek (yüzde 60) için bu araçlara başvurmayı planlıyor. Bu durum, yapay zekânın araştırma süreçlerini basitleştirme ve zaman tasarrufu sağlama rolünü güçlendiriyor.

FİKİR ÜRETİMİ VE ALIŞVERİŞTE DİJİTAL ASİSTAN

Yapay zekâ, tatil döneminde fikir üretiminde de yoğun ilgi görüyor. Katılımcıların yüzde 47’si hediye fikirleri, kutlama önerileri veya yılbaşı dekorasyonu için yapay zekâdan ilham almayı planlıyor.

Kullanıcıların yüzde 48’i boş zaman değerlendirme konusunda, yüzde 52’si ise alışveriş listeleri oluşturma, fırsatları bulma ve kullanıcı yorumlarını analiz etme süreçlerinde yapay zekâyı bir alışveriş asistanı olarak görüyor.

GÜVENLİK RİSKLERİNE KARŞI UYARI

Modern yapay zekâ araçları, kişisel tercihlere ve bütçeye uygun tekliflerin hızlıca bulunmasını sağlarken, sohbet botları tarafından sunulan bilgilerin güvenilirliği önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Uzmanlar, yapay zekâ tarafından paylaşılan bağlantıların tıklanmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu bağlantıların kötü amaçlı ya da oltalama (phishing) içerikler barındırabileceği belirtiliyor.

YAPAY ZEKÂ DUYGUSAL DESTEK ROLÜNDE

Yapay zekâ, yeni bir rol daha üstlenmiş durumda: duygusal destek sunan sanal bir yol arkadaşı olmak. Tatil döneminde yapay zekâ kullanan katılımcıların yüzde 29’u, kendilerini mutsuz hissettiklerinde yapay zekâ ile sohbet etmeyi tercih ettiklerini ifade ediyor. Z ve Y kuşağı bu etkileşimlere en fazla ilgi gösteren gruplar arasında yer alıyor.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ KULLANIM ÇAĞRISI

Kaspersky Yapay Zekâ Teknoloji Araştırma Merkezi Grup Yöneticisi Vladislav Tushkanov, büyük dil modellerinin hızla geliştiğini ancak internetten toplanan verilerle eğitildikleri için hata ve önyargılar üretebildiklerini belirtiyor. Tushkanov, yapay zekâdan gelen önerilere temkinli yaklaşılması ve aşırı kişisel bilgi paylaşımından kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

VERİ GİZLİLİĞİ İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, yapay zekâ servisleriyle kurulan iletişimin ticari şirketler tarafından işletildiğini hatırlatarak şu önerilerde bulunuyor: