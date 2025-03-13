BDDK: KKM bakiyesi 825,4 milyar iraya düştü

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülten yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı.

Buna göre 7 Mart haftasındaki toplam kredi hacmi, KKM bakiyesi, toplam mevduat, tüketici kredileri, taksitli ticari krediler, bireysel kredi kartı alacakları, takipteki alacaklar ve yasal öz kaynakları aktardı.

TOPLAM KREDİ HACMİ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Mart haftasında 203 milyar 122 milyon lira artarak 16 trilyon 857 milyar 552 milyon liradan, 17 trilyon 60 milyar 674 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Mart ile biten haftada 191 milyar 833 milyon 850 bin lira artarak 16 trilyon 561 milyar 957 milyon 24 bin liraya yükseldi.

KKM BAKİYESİ

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 169 milyon lira azalarak 825 milyar 410 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,13'ü oldu.

TOPLAM MEVDUAT

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 193 milyar 529 milyon lira artarak 19 trilyon 997 milyar 271 milyon liraya çıktı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN MEVDUATI GEÇEN HAFTA ARTTI

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 283 milyar 265 milyon 221 bin lira artarak 20 trilyon 985 milyar 468 milyon 496 bin liraya yükseldi.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 7 Mart ile biten haftada 283 milyar 265 milyon 221 bin lira artışla 20 trilyon 985 milyar 468 milyon 496 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,4 azalışla 11 trilyon 865 milyar 558 milyon 266 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,1 artışla 6 trilyon 410 milyar 847 milyon 506 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 212 milyar 817 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177 milyar 131 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Mart itibarıyla 2,5 milyar dolarlık artış görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 122 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Mart itibarıyla 5 milyar 258 milyon lira artarak 2 trilyon 122 milyar 492 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 538 milyar 165 milyon lirası konut, 67 milyar 361 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 516 milyar 967 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 azalarak 4 trilyon 13 milyar 385 milyon 531 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 537 milyar 617 milyon 720 bin lirası konut, 67 milyar 293 milyon 187 bin lirası taşıt, 1 trilyon 513 milyar 784 milyon 259 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 31 milyar 940 milyon lira artarak 2 trilyon 425 milyar 799 milyon lira oldu.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalışla 1 trilyon 894 milyar 999 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 661 milyar 399 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 233 milyar 600 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 375 milyon lira artışla 339 milyar 114 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 253 milyar 52 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 160 milyon lira azalarak 3 trilyon 701 milyar 174 milyon lira oldu.



