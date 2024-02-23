BDDK, KKM hesaplarının son durumunu paylaştı! Düşüş sürüyor Kur Korumalı Mevduat'ın düşürülmesi isteniyor. Türk Lirası'nda yeni KKM hesapları açılmıyor, önce açılanların vadesinin bitmesi bekleniyor ancak dövizle hesap açılışları da sürüyor.

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları, Türk Lirası'nı döviz karşısında korumak için getirildi.

Devlet desteği sağlandığı için görevini tamamlayan KKM'nin bitirilmesi amaçlandı.

Son alınan kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesabının açılmayacağı bildirildi.

KKM eriyor

Bu konuda alınan yeni kararlar meyvelerini vermeye ve KKM erimeye başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni açıklandı.

Bültene göre, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar 16 Şubat haftasında da sürdü.

Bir haftada 24,5 milyar lira düşüş

Toplam Kur Korumalı Mevduat, mevduat ve katılım hesaplarında 2 trilyon 367 milyar 700 milyon liradan 24,5 milyar lira düşüşle 2 trilyon 343 milyar 2 milyon liraya kadar geriledi.