BDDK, KKM hesaplarının son durumunu paylaştı! Düşüş sürüyor

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları, Türk Lirası'nı döviz karşısında korumak için getirildi.
Devlet desteği sağlandığı için görevini tamamlayan KKM'nin bitirilmesi amaçlandı.
Son alınan kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesabının açılmayacağı bildirildi.
KKM eriyor
Bu konuda alınan yeni kararlar meyvelerini vermeye ve KKM erimeye başladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni açıklandı.
Bültene göre, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar 16 Şubat haftasında da sürdü.
Bir haftada 24,5 milyar lira düşüş
Toplam Kur Korumalı Mevduat, mevduat ve katılım hesaplarında 2 trilyon 367 milyar 700 milyon liradan 24,5 milyar lira düşüşle 2 trilyon 343 milyar 2 milyon liraya kadar geriledi.
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