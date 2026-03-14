BDDK'dan iki yatırım bankasının kuruluş iznini iptal kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yatırım bankasının iznini iptal etti.

BDDK tarafından hazırlanan iki farklı Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararlara göre, SLM Yatırım Bankası AŞ ve Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izni iptal edildi.

SLM YATIRIM BANKASI

SLM Yatırım Bankası AŞ'ye yönelik kararda şu ifadelere yer verildi:

Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 11'inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.

ASIR YATIRIM BANKASI

Asır Yatırım Bankası AŞ'nin de incelemeler sonucunda kuruluş izninin iptaline yönelik şunlar kaydedildi:

Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11'inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.