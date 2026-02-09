Best Brands Grup Enerji'nin halka arz sürecinde 1,6 milyar TL'lik talep geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Best Brands Grup Enerji’nin Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşen halka arzı tamamlandı.

5-6 Şubat 2026 tarihlerinde pay başına 14,70 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 802 milyon 305 bin TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 29 oldu.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 809 bin 419 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,1 katına tekabül eden 112 milyon 255 bin 713 adet pay karşılığı 1 milyar 650 milyon 158 bin 981 TL tutarlı talep geldi.

1 MİLYAR 622 MİLYON 418 BİN 552 TL’LİK SATIŞ

Mükerrer talep taramasının ardından 110 milyon 368 bin 609 pay karşılığı, 796 bin 578 adet emir ile toplam 1 milyar 622 milyon 418 bin 552 TL değerli payların satışı gerçekleştirildi.

"BÜYÜME VİZYONUNA VE UZUN VADELİ HEDEFLERİNE DUYULAN GÜVEN"

Halka arzı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, “Halka arzımıza gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Yatırımcılarımızdan gördüğümüz bu güçlü talep, şirketimizin sürdürülebilir büyüme vizyonuna ve uzun vadeli hedeflerine duyulan güveni açık şekilde ortaya koyuyor. Halka arzdan elde edilen gelirle yeni tesis yatırımlarımızı hayata geçirirken, özkaynak yapımızı güçlendirmeyi, şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurumsal kimliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.” dedi.