Bilecik'te karpuzdan pekmez yaptılar, değeri 25 kat arttı

Marmara Bölgesi'nin coğrafi işaret tescilli karpuzunun yetiştirildiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kilosu 1 liradan satılan karpuzlardan pekmez üretildi.

Yapılan AR-GE çalışmalarının ardından ayva lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Tesisi'nde karpuz pekmezi de üretilmesi kararlaştırıldı.

PEKMEZ YAPIMI

Tesiste, karpuzun suyu posasından ayrılıp sıkıldıktan sonra süzeklerden geçirilerek 7-10 saat arasında kazanlarda kaynatılıyor.

Kadınlar tarafından işlenen günlük 200 ton karpuz, pekmeze dönüştürülüyor.

10 LİRALIK KARPUZDAN 250 LİRALIK PEKMEZ ÇIKIYOR

Ortalama 10 kilogram karpuzdan elde edilen 1 litrelik pekmez, 250 liradan alıcı buluyor. Pekmezle katma değerli ürüne dönüşen karpuz, tarla fiyatına göre 25 kat daha fazla kazanç sağlıyor.

Bu arada yetkililer pekmezin analizlerinin sonuçlarının oldukça başarılı olduğunu belirtiyor. Yaptıkları açıklamalara göre ürünün raf ömrü uzuyor. Depolama ve lojistikte de avantaj sağlıyor.