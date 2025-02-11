Bilecik’te simit, poğaça ve ekmeğe zam yapıldı

İHA

Dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekmek gramajı 200'den 240'a çıktı ve fiyatı da 15 liraya yükseldi.

Bugün ise Bilecik’te fırıncı ve simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne zam talebi kabul edildi.

SİMİT VE POĞAÇA ZAMLANDI

Kentte 100 gramı 12,5 TL’ye satılan simit 15 TL, 80 gram poğaça da 12,5 TL’den 15 TL’ye çıktı.

200 GRAM EKMEK FİYATI 12,5 TL

Ayrıca 10 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL olurken, 240 gram ekmek fiyatı ise, 15 liraya olarak onaylandı.

FİYATLAR

BODRUM: 240 gram ekmek 15 lira

BİLECİK: 200 gram ekmek 12,5 lira

BİLECİK: 240 gram ekmek 15 lira

BİLECİK: 100 gram simit 15 lira