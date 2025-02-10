Bodrum'da ekmek fiyatlarına zam geldi

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekmek gramajına ve fiyatına güncelleme geldi.

200 gram olan ekmeklerin gramajı, 240'a yükseltildi.

Bunun ardından ekmek fiyatları da güncellendi.

EKMEK 15 TL OLDU

Bugünden itibaren uygulanmaya başlayan tarife ile 10 liradan satılan ekmek, ilçede 15 TL'den satılmaya başlandı.

200 gram ramazan pidesi de bu yıl 20 liradan satılacak.

200 GRAM PİDE 20 TL

Konuya ilişkin açıklama yapan Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, "Bodrum'da 200 gram ekmek 10 liraydı, şu anda 240 gram ekmek 15 lira oldu. Bu fiyat artışı 2024 7'nci aydan itibaren yapılması planlanıyordu. Normalde 200 gram 15 liraydı, gramajı 240 gram yaptık. Artan maliyetler nedeniyle bu orana çıktı, bu zam para kazanmak için yapılmadı. Ramazan ayında 200 gram pide 20 lira olacak. 1 ayı kapsayan bir hizmet olacak" dedi.