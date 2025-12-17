Bir ay içinde 450 bin liralık alımlara inceleme geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Serbest muhasebecilikte 2026 yılı asgari ücret tarifesi açıklanırken inceleme şart ve baremleri de açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2026 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, defter tutma bedeli 515 lira ile 11 bin 734 lira arasında farklılık gösterecek.

ŞİRKET KURULUŞU VE DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ

Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 14 bin 597 liraya, değişiklikler için 15 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Öte yandan, GİB tarafından hazırlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

KDV'Sİ 150 BİN LİRAYI AŞMAYAN BELGELER İNCELENMEYECEK

Buna göre, katma değer vergisi hariç tutarı 150 bin lirayı aşmayan belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu bulunmayacak.

BİR KİŞİDEN BİR AYDA 450 BİN LİRADAN FAZLA ALIM YAPAN İNCELENECEK

Ancak bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 450 bin lirayı aşması halinde karşıt inceleme yapılması zorunlu olacak.