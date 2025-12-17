Tarım ürünlerinin depolama süreleri uzatıldı: 18 aydan 24 aya Tarım ürünlerinin lisanslı depolama süreleri üzerinde yapılan değişikliklerle, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar için depolama süresi 18 aydan 24 aya çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, ürünlerin uzun süre kalitesinin korunması sağlanacak.