Tarım ürünlerinin depolama süreleri uzatıldı: 18 aydan 24 aya

- Tarım ürünlerinin lisanslı depolama süreleri 18 aydan 24 aya uzatıldı.
- Ticaret Bakanlığı'nın yeni tebliğiyle, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar gibi ürünlerin kalitesi daha uzun süre korunacak.
- Yeni süreler 2026 yılı hasat döneminden itibaren uygulanacak.
Lisanslı depoculukta uygulanacak idari para cezalarıyla birlikte bazı tarım ürünlerini saklama sürelerinde de değişikliğe gidildi.
Ticaret Bakanlığı'nın Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bu tarım ürünlerinin hasat döneminden itibaren lisanslı depolarda azami depolama süresi 18 aydan 24 aya yükseltildi.
2026'DA UYGULANACAK
Söz konusu süre, 2026 yılı hasat dönemi itibarıyla lisanslı depolara teslim edilen ürünler için uygulanacak.
TMO ÜRÜNLERİNDE SÜRE ARTACI
2026 yılı hasat dönemi öncesinde lisanslı depolara teslim edilen ürünler için azami depolama süresi Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait ürünlerde 36 ay, diğer mudilere ait ürünlerde 18 ay olacak.