Trendyol, Yerli Malı Haftası’nda coğrafi işaretli ürünlerle yerel kalkınmayı destekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere zeytinyağından tarhanaya, kuruyemişten geleneksel el işlerine uzanan geniş bir yerel ürün yelpazesi, Trendyol aracılığıyla milyonlarca tüketiciyle buluşuyor.

Trendyol, 12–18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında yerel üretimin ve bilinçli tüketimin desteklenmesine katkı sunuyor. Yöresel Ürünler ile Anadolu’daki üreticilerin emeğini ve kültürel değerlerini dijital kanallarla görünür kılan Trendyol, yerel üretimi Türkiye genelindeki milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor.

YEREL ÜRETİME DİJİTAL GÜÇ

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, geleneksel yöntemlerle üretilen yöresel gıdalar ve el emeği ürünler, Trendyol üzerinden tüketicilerle buluşuyor.

Türkiye’nin 81 ilinden üreticileri geniş müşteri ağıyla bir araya getiren Trendyol, yerel üretim ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. Yerli Malı Haftası kapsamında artan ilgiyle birlikte Anadolu ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan destek daha da pekişiyor.

ANADOLU’NUN DEĞERLERİ SINIRLARI AŞIYOR

Trendyol, yerel üreticilerin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da görünürlük kazanmasını hedefliyor. Dijital fırsat eşitliği yaklaşımıyla coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin e-ihracat yoluyla dünyaya açılması desteklenirken, Anadolu’daki üreticilere gelirlerini artırma ve işlerini büyütme imkanı sunuluyor.

Yöresel Ürünler’e Trendyol mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Uygulamada “Hizmetlerim” alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki logosuna tıklayarak ya da ilgili bağlantı üzerinden Anadolu’nun eşsiz lezzetlerini ve el emeği ürünlerini keşfetmek mümkün.