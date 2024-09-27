Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma hesabı TCMB ve BDDK'nın aldığı yeni kararlara göre bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma kolaylığı getirildi. Yeni kararların daha net anlaşılması için uygulamalı hesap yaptık.

AA & Ensonhaber

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenleri rahatlatmaya yönelik ve genel borçlanmayı düşürmeye odaklı kararlar üst üste alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar attı.

TCMB VE BDDK KARARLARI YAYINLANDI

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayınlandı.

60 AY YAPILANDIRMA İMKANI

Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

ÖZET HESAPLAMA

Yapılandırma kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşı rahatlatmayı amaçlıyor. Yeni alınan kararlara göre, 60 bin lira borcu olan biri bu borcunu yapılandırarak her ay 1.000 TL ödeyecek. Bu takside yüzde 3,11 faiz eklenecek. Borçlunun ilk ödeyeceği taksit böylelikle 1.031,1 lira olacak. Bu borcu asgari ödeme tutarı olan 24 bin liraya eKlenecek ve ilk ay 25 bin 31,1 lira ödenmesi gerekecek.

DETAYLI HESAPLAMA

YAPILANDIRMA ÖRNEK HESAPLAMA:

Bireysel kredi kartınız borç bakiyesinin 60 bin lira olduğu düşünelim.

Borç 60 aya bölünecek ve her ay 1.000 lira ödeyeceksiniz. Buna yüzde 3,11 faizle birlikte 31,1 TL eklenecek.

TAKSİTLER ASGARİ ÖDEME TUTARIYLA BİRLİKTE ÖDENECEK

Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

ÖDEME ÖRNEK HESAPLAMA:

(50 bin liralık borcun asgari ödeme tutarı yüzde 20 ve 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.)

Borcunuzun tamamının 60 bin lira olduğun düşündüğümüzde, 50 bin lirayı geçtiği için yüzde 40'ı olan 24 bin lira asgari ödemeye ilave yapılandırma için de 25 bin 31,1 lira ödeyeceksiniz.

KREDİ KART BORCUNUZUN EN AZ YARISI ÖDENİNCE LİMİTİNİZ ARTIRILACAK

Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

LİMİT ARTIRIMI ÖRNEK HESAPLAMA:

Bireysel kredi kartınızın borcu 30 bin liraya düşünce limitiniz artırılacak.

AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

FAİZ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA:

Bireysel kredi kartınızın yapılandırmasının aylık 1.000 lira olduğunu düşündüğünüzde ilk takside 31,1 TL eklenecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİNİN YAPILANDIRILMASI

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

ASGARİ ÖDEME ORANINDA LİMİTE GÖRE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.

50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

BİREYSEL KREDİ KARTLARINA UYGULANAN AZAMİ AKDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

BDDK'nın adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

AZAMİ AKDİ FAİZ ORANLARI

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

NAKİT ÇEKİM/KULLANIM AZAMİ AKDİ FAİZ ORANI AYNI KALDI

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.