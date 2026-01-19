Güvenli Ödeme Sistemi ile taşınmaz satışında dolandırıcılığa son

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği sistemin, 1 Mayıs'tan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu uygulanması planlanıyor.

Taşınmaz satışlarında ödeme çoğu zaman taraflar arasında doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabiliyor. Söz konusu uygulama, tarafların yüksek miktarlarda nakit taşımasına neden oluyor ve hırsızlık gibi riskleri de ortaya çıkarabiliyor.

SİSTEM VATANDAŞI KORUYOR

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, taşınmaz satışlarında zorunlu uygulanması planlanan "Güvenli Ödeme Sistemi"ne ilişkin, "Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak." şeklinde açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik çalışması yapıldı.

1 MAYIS'TA DEVREYE GİRMESİ PLANLANIYOR

Değişiklikle 1 Mayıs 2026'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması halinde, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı.

Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.

"TOPLU PARA TAŞIMA RİSKİ ORTADAN KALKIYOR"

Gayrimenkul fiyatları nedeniyle tapulara giderken yüksek miktarlarda para götürüldüğünü ve bu durumun risk oluşturabildiğini vurgulayan Taylan, şunları kaydetti: