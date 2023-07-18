Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, yeni anlaşmayı değerlendirdi Türkiye ve Birleşik Krallık, mevcut serbest ticaret anlaşmasını genişletmeyi kabul etti. Bu aşamada Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Morris, değerlendirmede bulundu.

AA

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yeni Serbest Ticaret anlaşması (STA) gündeme geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu anlaşma öncesinde Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile görüşmüş ve yeni bir anlaşmayı müzakere etmek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi derinleştirmek için fikir birliğine vardığı belirtilmişti.

Yeni anlaşma, hem Birleşik Krallık'ta hem de Türkiye'de refahı artırmak için ikili ortaklık dahilinde daha fazla iş birliği ve görüşmeler yapmayı amaçlıyor.

"Serbest ticaret anlaşmasını genişletmek üzere anlaştık"

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bugün Birleşik Krallık ve Türkiye'nin mevcut serbest ticaret anlaşmasını (STA) genişletmek üzere anlaştıklarını belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

Bu güçlendirilmiş ve modern yeni serbest ticaret anlaşması, geçen yıl 23 milyar sterlini aşmış olan ikili ticari ilişkimizi gelecek için daha da güçlendirecek.

"Birleşik Krallık ve Türkiye doğal ortak ve müttefik"

Morris, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin "doğal ortak ve müttefik" olduklarını ifade etti.

"Bugün, ilişkiyi daha da güçlendirmek için harika bir gün"

Bugün iki ülkenin mevcut serbest ticaret anlaşmasını genişletmeyi kabul etmesinin heyecan verici bir gelişme olduğunu dile getiren Morris, şunları kaydetti:

Bugün, ülkelerimizin mevcut serbest ticaret anlaşmasını genişletmeyi kabul etmesiyle bu ilişkiyi daha da güçlendirmek için harika bir gün. Bu güçlendirilmiş ve modern yeni serbest ticaret anlaşması, geçen yıl 23 milyar sterlini aşmış olan ikili ticari ilişkimizi gelecek için daha da güçlendirecek. Hem Birleşik Krallık'ta hem de Türkiye'de refahı artırmak için ikili ortaklığımız dahilinde daha fazla iş birliği ve görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyorum.

"İki ülke yeni anlaşma için müzakerelere başlama konusunda anlaştı"

Bugün Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin, yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

Anlaşma, dijital ticaret ve hizmet sektörlerini kapsıyor

Açıklamada, yeni serbest ticaret anlaşmasının Birleşik Krallık ve Türkiye'nin modern ekonomileri için daha uygun olacağı, dijital ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayacağı kaydedilmişti.