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Ekonomi



BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı

BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı TCMB faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9000 puanı geçti. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan uzmanlar, Merkez Bankası'nın birçok kişinin inandığından daha fazla manevra alanına sahip olduğunu belirtti.