Merkez Bankası faiz kararı sonrasında piyasaların ilk tepkisi sert oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 9.075,00 puanda dengelendi.
Bankacılık endeski yükseldi
Bankacılık endeksi 10.523,95 puana kadar yükseldi.
Bankacılık endeksi, karar sonrası düne göre yüzde 2,53 artışla 10.414,03 puanda bulunuyor.
"500 baz puan artışı doğru bir hamle"
SEB Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) Baş Stratejisti Erik Meyersson, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:
TCMB, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı. Bu noktada tartışmasız doğru bir hamle, Merkez Bankası'nın birçok kişinin inandığından daha fazla manevra alanına sahip olduğunu gösteriyor.
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